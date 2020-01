News Udinese – Galia: “La vecchia Coppa Italia era più affascinante”

NEWS UDINESE – Stasera è nuovamente tempo di Coppa Italia per l’Udinese. Dopo aver battuto di giustezza il Bologna per 4-0 lo scorso 4 dicembre, la formazione di Luca Gotti si prepara al prossimo turno. Ad attendere i bianconeri c’è la Juventus. In occasione della gara, ai microfono di un’emittente tematica juventina, ha parlato l’ex calciatore Roberto Galia:

“A questa preferisco la vecchia formula della Coppa Italia. Secondo me aveva più fascino e dava più stimoli alle società minori. Di certo come torneo durava di più, ma ci guadagnava su altri fronti. Adesso le società più blasonate sono avvantaggiate. All’inizio forse ci si tiene un po’ meno, ma verso la semifinale diventa un trofeo prestigioso. La Juventus tiene a tutte le competizioni, stasera mi aspetto turnover. I bianconeri tengono a far giocare tutti. Tuttavia con Sarri giocano un bel gioco, costruiscono ma spesso non riescono ad essere incisivi come vorrebbero. La squadra è condizionata dal tipo di attacco che schiera. Più il reparto offensivo è pesante e più il centrocampo si troverà in difficoltà“.