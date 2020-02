News Udinese – Giacomini: “Udinese da retrocessione”

NEWS UDINESE – Ai microfoni di TeleFriuli è intervenuto Massimo Giacomini, ex giocatore ed allenatore dell’Udinese. Il tecnico, ormai pluri ottantenne, ha esordito con la maglia bianconera nel lontano ’57, quando di anni ne aveva diciotto. Successivamente nel corso della sua vita calcistica, girò molto l’Italia centrosettentrionale in cerca di fortuna, tornando ad Udinese per finire la carriera, e per poi diventare allenatore della squadra della città. A distanza di tanti anni Giacomini è ancora molto legato ai colori del club, questo sono state le sue parole all’emittente televisiva:

“Non si va da nessuna parte se non si usano testa e cuore. L’Udinese su diciotto punti a disposizione ne ha conquistati appena tre. L’andamento è quello di una squadra da retrocessione. Una fortuna che abbiano perso sia Genoa che Lecce, in questo modo i bianconeri hanno guadagnato un punto sulle concorrenti. Ora occhio alla Fiorentina, in attacco avranno Vlahovic e Chiesa. Stanno giocando bene e nel complesso sono una buona squadra, hanno giocatori più importanti di quelli dell’Udinese. Da non sottovalutare il fatto che potrebbero non esserci nemmeno i tifosi alla Dacia Arena”.