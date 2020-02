News Udinese, Gotti: “Gli attaccanti sono in ottima forma”

UDINE – L’attacco asfittico dell’Udinese è stato spesso al centro di critiche in questa stagione, è normale se ti ritrovi dopo 24 giornata con appena 20 reti segnate, solo la Spal ha fatto peggio con 18. Il tecnico dei friulani Luca Gotti ha comunque fiducia nei propri attaccanti, lo dimostrano le parole spese in conferenza stampa soprattutto per Kevin Lasagna: “Ha la grande capacità di entrare molto bene a partita in corso. Ed è un aspetto da considerare anche se sono molto soddisfatto del suo lavoro nei 95′ di gara. La riprova è che nell’ultimo turno di campionato non ho fatto per la prima volta la terza sostituzione, soprattutto in relazione all’ottimo stato di forma degli attaccanti”.