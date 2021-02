News Udinese – Tegola per Gotti: Pereyra KO. Salterà la Roma!

Brutta tegola per Luca Gotti e per l'intero mondo Udinese, che vede fermarsi Roberto Pereyra, uscito non al meglio dal match di domenica

Redazione

NEWS UDINESE - Brutta tegola per Luca Gotti e per l'intero mondo Udinese. L'allenatore friulano vede fermarsi Roberto Pereyra, uscito non al meglio dal match di domenica contro il Verona. Il "Tucu" è stato costretto a lasciare il campo nell'intervallo, alle prese con un infortunio muscolare e sostituito da Luca Gotti. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali negli ultimi giorni. L'esito non è del tutto promettente. Come riportato da Il Messaggero Veneto, sono state escluse lesioni muscolari. Dunque, si è tirato un sospiro di sollievo e lo stop non sarà lungo. Ma ci sarà. Il giocatore non potrà giocare le prossime gare. Gli esiti della risonanza magnetica effettuata ieri ha evidenziato un'elongazione muscolare alla coscia destra.

Il calciatore argentino salterà sicuramente il match contro la Roma di domenica alle 12.30. Salvo sorprese, anche quello di Parma in programma la settimana successiva. Può tornare per il match contro la Fiorentina tra meno di quindici giorni. Insomma, da una parte si tira un sospiro di sollievo. L'infortunio poteva essere anche più importante e serio ma dall'altra parte c'è comunque malumore per lo stop.

VERSO ROMA - Ad ogni modo Gotti può sorridere per il ritorno dalla squalifica di De Paul, ed essendo per caratteristiche simili al "Tucu", l'allenatore bianconero non cambierà nulla nel sistema di gioco che bene ha fatto contro il Verona e si spera farà bene anche contro la Roma. E dunque nel centrocampo a cinque saranno i muscoli di Arslan e Walace ad unirsi con la fantasia di De Paul, perfetto alter-ego di Pereyra. Davanti confermati Llorente (o Okaka) e soprattutto un Deulofeu finalmente decisivo e che sta carburando alla grande. A volte non cambiare è anche importante per non smantellare un assetto che si sta ben comportando, ma era impossibile farlo quando fuori c'era uno come De Paul. Questo è quello che si può ricavare di buono dal KO di Pereyra.