News Udinese – Gotti: “Sogno di giocare la Champions”

NEWS UDINESE – Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di “Radio anch’io Sport” circa la sua esperienza in bianconero. L’allenatore si è dichiarato soddisfatto, ma c’è qualcosa in più che vorrebbe ottenere, ovvero la Champions League. Un obiettivo non da poco quello del mister dei friulani. Intanto però si pensa ad un altro trofeo, la Coppa Italia, dove i bianconeri affronteranno la Juventus dell’ex compagno d’avventura Maurizio Sarri:

“Quest’anno mi aspetto una quota salvezza al di sotto dei 40 punti in Serie A. Ciò me lo suggerisce l’esperienza degli anni passati. Credo che il campionato in corso permetterà di salvarsi anche con qualcosa in meno rispetto ai 40 punti. Intanto mi godo i risultati che stiamo ottenendo con la squadra. Continuo con passione settimana dopo settimana. Adesso in Coppa Italia affronterò il mio ex collega ai tempi del Chlesea, Maurizio Sarri, Sono stato fortunato a fargli da vice nell’anno in cui i “Blues” vinsero l’Europa League. Fu una grandissima soddisfazione per noi. Adesso il mio sogno è di giocare la Champions League. Non l’ho mai fatta e vorrei levarmi questa gioia“.