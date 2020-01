News Udinese – Hernani: “Fondamentali tre punti contro l’Udinese”

NEWS UDINESE – Ieri l’Udinese, dopo aver vinto tre partite consecutivamente, ha perso la sua seconda gara di fila. Dopo il 3-2 rimediato dal Milan, è arrivato anche il 2-0 del Parma. Trascinata anche dai goal di De Paul, la formazione friulana per un momento sembrava potersi insediare nella corsa all’Europa League, ma gli ultimi recenti risultati hanno constatato che in Serie A ci sono squadre meglio attrezzate per lottare per certi traguardi. Al termine della sfida del Tardini, ha parlato il calciatore gialloblu Hernani:

“Contro l’Udinese abbiamo fatto una grande partita. Soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa abbiamo fatto bene. Possiamo migliorare ancora di più. I tre punti rimediati contro i friulani sono importantissimi. Potevamo anche andare sul 3-0 ma non siamo riusciti a concretizzare a dovere. Ai nostri avversari abbiamo concesso qualcosa, dobbiamo lavorare sotto questo aspetto. L’impotante però è stato portare a casa il risultato“.