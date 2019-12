News Udinese – I bianconeri partecipano ad un importante iniziativa

NEWS UDINESE – Importante iniziativa realizzata dall’Udinese quest’oggi. Magda Pozzo ha donato a Vita Onlus, l’organizzazione che si occupa di aiutare i bambini, alcune attrezzature. Oltre agli apparecchi utili allo svolgimento lavorativo, non sono mancati regali ai giovani ospiti del centro. La partita tra Udinese e Spal giocata il mese scorso, ha visto alcuni ragazzi scendere in campo con la maglia brandizzita CharityStars. Le maglie poi messa all’asta, hanno contribuito nell’acquisto di tale impianto. L’obiettivo è quello di rendere all’avanguardia i percorsi riabilitativi e rieducativi dei più piccoli. Insieme alla famiglia Pozzo sono stati presenti anche alcuni tesserati bianconeri come, Jajalo, Perisan e Samir con le rispettive compagne. Il personale de “La Nostra Famiglia” ha permesso loro di addentrarsi nella struttura con il fine di passare un po’ di tempo con i giovani pazienti. “Udinese per la Vita” ha tutte le intenzioni di essere vicino al territorio friulano. Così come sta facendo da diversi anni a questa parte.