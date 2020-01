NEWS UDINESE – Non sono mancati gli auguri dei calciatori dell’Udinese verso i loro tifosi. Anche Ronaldo Mandragora ha voluto aprire il 2020 con delle belle parole: “Un augurio per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore, per ogni sogno che vorrai realizzare“.