News Udinese – I convocati del Sassuolo per la gara di oggi

NEWS UDINESE – Le ultime partite del girone d’andata stanno per consumarsi. Ad aprire il turno domenicale sarà proprio l’Udinese di mister Luca Gotti. I bianconeri in casa sfideranno il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Attualmente gli emiliani sono sotto ai friulani di appena due punti, mentre la zona retrocessione è lontana, per le due compagini, dai 5 ai 7 punti. La gara di oggi sembrerebbe apparentemente aperta ad ogni risultato. Nelle ultime cinque uscire, i bianconeri hanno totalizzato 7 punti, mentre il ruolino di marca del tecnico neroverde ammonta a 5. Intanto l’allenatore della formazione ospite ha scelto gli uomini che, tra titolari e riserve, prenderanno parte alla diciannovesima giornata di Serie A:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati.

DIFENSORI: Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, Romagna, Toljan.

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Djuricic, Magnanelli, Mazzitelli, Obiang, Traorè.

ATTACCANTI: Boga, Caputo, Pellegrini, Raspadori.