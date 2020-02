News Udinese – I dubbi da sciogliere in vista del Brescia

NEWS UDINESE – Il fine settimana è cominciato, dopo i lunghi preparativi in sede d’allenamento, i calciatori dell’Udinese sono pronti ad affrontare il Brescia in Serie A. Quasi tutta la formazione sarà al completo per le scelte di mister Luca Gotti, l’allenatore dei friulani ha qualche dubbio al massimo per ciò che riguarda il reparto arretrato. Stando alle indicazioni date dagli ultimi allenamenti, Samir e il nuovo arrivato Prodl dovrebbero essere ancora indisponibili, mentre Nuytinck si è allenato regolarmente. Il centrale olandese ha avuto qualche fastidio muscolare ma sembra possa riprendersi per affrontare le rondinelle. Dovrebbero essere confermati Becao sul centrodestra e De Maio del mezzo. A disposizione Ter Avest e Troost Ekong per la difesa. Pochi dubbi per quanto riguarda gli altri reparti, Sema e Stryger Larsen potrebbero essere riproposti sulle corsie esterne rispettivamente a sinistra e a destra, con Mandragora e Fofana al centro. De Paul dietro Okaka e Lasagna. Quella contro il Brescia dovrà essere una partita decisiva soprattutto per l’attacco bianconero, la difesa della formazione lombarda concederà qualcosa alle punte che fin qui i centravanti della formazione friulana non hanno brillato. Tempo di riscatto per la loro stagione.