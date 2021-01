News Udinese – I friulani fanno sul serio per un attaccante

UDINE – Comincia a muoversi finalmente qualcosa in entrata per il mercato dell’Udinese, che fino ad ora aveva visto circolare dalle parti della Dacia Arena solo voci in uscita. Infatti, diversi club di Serie A e non sono da tempo sulle tracce di alcuni giocatori molto importanti per la squadra bianconera. Il più richiesto è, ovviamente, Rodrigo De Paul: il numero 10 argentino ha estimatori non solo in Italia, ma anche all’estero, specialmente in Inghilterra. Tuttavia, l’interesse più forte, al momento, è stato quello dell’Inter, che avrebbe manifestato un certo apprezzamento anche per Juan Musso, come possibile sostituto di Samir Handanovic. Infine, il terzo ricercato dalle squadre italiane è Kevin Lasagna: il centravanti della Nazionale ha diversi ammiratori e non è detto che rimanga in Friuli. Su di lui hanno chiesto informazioni il Benevento e l’Hellas Verona, mentre la Fiorentina avrebbe addirittura offerto Valentin Eysseric per il numero 15.

In queste ore, però, da La Gazzetta dello Sport è arrivata la notizia di un possibile colpo da parte dell’Udinese, che si è finalmente mossa per portare qualche rinforza nelle fila della squadra di Luca Gotti. Stiamo parlando di un attaccante e i friulani sembrano fare sul serio. Questo attaccante ha grande esperienza, essendo un classe ’85, e sarebbe anche un’operazione low cost, anche perché il suo club sembra intenzionato a liberarsene.

Stiamo parlando di Fernando Llorente, centravanti del Napoli di Rino Gattuso. Il giocatore in questa stagione non è stato quasi mai impiegato ed è intenzionato a cambiare aria per ritrovare il campo. La Juventus, sua ex squadra, avrebbe fatto qualche sondaggio nei giorni scorsi, ma nulla di concreto. Adesso, invece, l’Udinese sembra essersi fatta sotto e sembra aver presentato un’offerta al giocatore e al club partenopeo. Llorente, dunque, potrebbe trasferirsi nei bianconeri del Friuli, anche a prescindere dalla cessione di Lasagna.