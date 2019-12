News Udinese – I risultati delle giovanili bianconere

NEWS UDINESE – L’Udinese in campionato ha affrontato la Juventus con esito negativo. La Vecchia Signora vincendo contro i friulani si è ripresa il primato in Serie A. Intanto sugli altri campi, nel fine settimana, sono scese in campo anche le giovanili.

UNDER 15 FEMMINILE: Derby per le giovani ragazzi bianconere, le friulane hanno affrontato e battuto la Triestina. Il risultato finale recita 8-1 per le bianconere. L’Udinese si conferma prima nel girone.

UNDER 13 FEMMINILE: Campionato tutto particolare per le giovani bianconere. L’Udinese U15 femmile ha giocato contro i maschi del Lestizza. Il risultato finale è a favore della bianconere per 3-2.

UNDER 17 FEMMINILE: L’Udinese U17 ha visto le ragazze battere il Padova in trasferta per 5-1. Vittoria convincente per le bianconere che ora dovranno affrontare il Pordenone nel derby friulano.