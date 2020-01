News Udinese – I risultati delle giovanili durante il fine settimana

NEWS UDINESE – In Serie A l’Udinese ha disputato una buona gara contro il Milan, perdendo per 3 reti a 2 sul difficile campo dello Stadio San Siro. Durante il fine settimana anche le giovanili bianconeri hanno calcato il terreno di gioco.

UNDER 17 – La formazione bianconero Under 17 ha ceduto il passo alla Cremonese. I lombardi hanno trovato la definitiva rete dell’1-0 dopo appena 5 minuti di gioco. Nel corso della partita i friulani non sono riusciti a ribaltare il risultato.

UNDER 16 – Pesante sconfitta rimediata dalla formazione bianconera Under 16. Il Milan ha avuto la meglio riuscendosi ad imporre sul campo dei friulani per 4 reti a 0.

UNDER 15 – Discorso simile anche per l’Under 15. Anche loro impegnati contro il Milan, non riusciti ad essere mai in partita. la formazione rossonera ha dominato il match portando a casa il risultato grazie al 1-5 finale.

UNDER 15 FEMMINILE – L’unica gioia del fine settimana è arrivata dalla formazione femminile Under 15. L’Udinese in questo caso è riuscito a portare a casa una sontuosa vittoria. Battuto il Pro Venezia per 6-1.