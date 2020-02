News Udinese – Il Brescia cambia allenatore in vista dei bianconeri

NEWS UDINESE – Per la seconda volta in stagione il Brescia ha esonerato Eugenio Corini. L’ex centrocampista ha perso il posto sulla panchina delle rondinelle dopo la sconfitta arrivata negli ultimi minuti contro il Bologna. Al suo posto la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori parla dell’arrivo di Diego Lopez. La dirigenza si augura che questa trattativa abbia un esito diverso rispetto a quando fu Fabio Grosso a prendere le redini del club. Attualmente il Brescia condivide l’ultimo posto in Serie A assieme alla SPAL. Situazione ancora da definire quella biancoblu, se c’è qualcuno che può e deve approfittare di tutto questo è l’Udinese. Gli uomini di Luca Gotti domenica pomeriggio si sposteranno nella provincia lombarda per la gara. A fare da scenario sarà lo Stadio Rigamonti. Ci si aspetta un diverso seguito dei tifosi friulani. La classifica parla chiaro, i bianconeri hanno bisogno di punti pesanti per staccarti ulteriormente dalla zona retrocessione. Al momento la zona Europa League è lontana 8 punti, ma nessuno vieta ai calciatori dell’Udinese di gettare delle solide basi per un futuro migliore. Domenica alle ore 15:00 le due squadre daranno vita alla sfida.