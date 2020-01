NEWS UDINESE – Il club friulano ha ufficialmente salutato Opoku e Barak. Entrambi i giocatori sono stati ceduti ad altre squadre in questa sessione di mercato invernale. Il difensore ganese si è unito all’Amiens, mentre Barak è rimasto in Italia e giocherà con il Lecce. L’Udinese ha voluto augurare ad entrambi buona fortuna per il loro cammino da calciatori.