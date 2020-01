NEWS UDINESE – Sul suo account Instagram ufficiale, l’Udinese ha suonato la carica per la partita di domenica. La sfida che attende i friulani sarà disputata in casa contro l’Inter. I nerazzurri non godono di un buon momento, ma il recente mercato fatto dalla dirigenza interesta, può aver dato nuova linfa agli uomini di Antonio Conte. L’appuntamento è per domenica prossima alle 20:45, presso la Dacia Arena.