News Udinese – Il girone dell’Udinese negli ESports

NEWS UDINESE – Da qualche tempo è stato ormai ufficializzato il lancio della Serie A virtuale, o più comunemente chiamata con il nome ESerie A. Il mondo dei videogaming è sempre più in crescita e perciò nemmeno le squadre di calcio italiane si sono fatte trovare impreparate. Così come l’Udinese, che è entrato di diritto in questa competizione ben strutturata. Il torneo è stato diviso in dei gironi regolarmente sorteggiati. Saranno due le fasi che daranno vita alla manifestazione videoludica, nella prima parte avverà una scrematura per ottenere i migliori giocatori italiani amatoriali e successivamente verranno assegnate loro le squadre virtuali. Nel vivo della competizione varranno le stesse regole della Serie A, solo invece che essere un girone unico, ce ne saranno diversi. Questo è il primo torneo giocato su consolle per quanto riguarda il massimo campionato italiano di calcio. La finale del torneo è prevista per maggio, più o meno in concomitanza con la finale di Coppa Italia. Tuttavia, dati i recenti fatti in Italia e nel mondo, questo non può essere assicurato. Ma una cosa è certa, non mancherà il divertimento. Ecco di seguito il girone in cui è stato inserito l’Udinese:

UDINESE

MILAN

CAGLIARI

TORINO