UDINE – Il Lecce di Liverani, prossimo avversario dell’Udinese in campionato, guarda in casa friulana per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sport, oltre al difensore Bram Nuytinck, il club pugliese sarebbe sulle tracce di Antonin Barak. Il centrocampista ceco quest’anno ha visto il campo col contagocce. Soltanto sette presenze, l’unica gara da titolare risale allo scorso 24 settembre contro l’Hellas Verona. In panchina sedeva ancora Tudor.