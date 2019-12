News Udinese – Il Lecce si prepara ad affrontare i bianconeri

NEWS UDINESE – I giorni di riposo a disposizione della squadre di Serie A stanno per terminare. I calciatori dell’Udinese sono già rientrati al lavoro ieri pomeriggio, mentre i suoi avversari del Lecce hanno ricominciato oggi. Liverani ha cominciato a lavorare sul campo, in modo da preparare al meglio la sfida salvezza. Il primo impegno del 2020 per entrambe le compagini è previsto per lunedì prossimo, ovvero il 6 gennaio. La penultima gara del girone d’andata si disputerà al Via del Mare, nella città salentina, alle ore 18.00. Gli avversari giallorossi stanno facendo i compiti con alcuni problemi fisici. Calderoni, Majer e Meccariello hanno svolto lavoro indifferenziato, alcuni di loro potrebbero tornare in vista dell’Udinese. Assenti ancora Babacar e Farias, che dovrebbero tornare a Lecce oggi stesso. Domani i giallorossi torneranno in campo così come i friulani, per continuare il lavoro post natalizio. La seconda decade del XXI secolo comincia con una sfida salvezza per entrambe le formazioni.