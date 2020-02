News Udinese – Il Lecce vince e raggiunge l’Udinese in classifica

NEWS UDINESE – Uno degli allenatori rivelazione di questo campionato è Fabio Liverani, il tecnico romano alla guida del Lecce sta ottenendo ottimi risultati. I salentini hanno da poco battuto la SPAL per 2-1 nell’anticipo del sabato. Questa vittoria ha permesso all’ex centrocampista di eguagliare il record precedentemente registrato da Delio Rossi di tre vittorie consecutive in Serie A. L’ex allenatore dei salentini fu suo mentore ai tempi della Lazio e, nel post partita, non sono mancati gli apprezzamenti di Liverani nei confronti proprio dell’ex mister dei capitolini. Il risultato è stato certamente gradito dal pubblico di fede giallorossa, ma senz’altro è meno attraente per i tifosi dell’Udinese. Con questa vittoria il Lecce si è portato a quota 25 punti in classifica, gli stessi della squadra friulana che domani affronterà in casa l’Hellas Verona, un’altra delle squadre più in forma del campionato. L’Udinese non vince da cinque giornata e vorrà tornare a farlo in uno dei turni più cruciali della stagione. Tra poco si affronteranno anche Bologna e Genoa. La formazione ligure è la terzultima in classifica a quota 19. Inutile dire che sarebbe ben accetta una vittoria da parte della formazione di Sinisa Mihajlovic.