News Udinese – Il modello Atalanta sulle orme dell’Udinese

NEWS UDINESE – Nel calcio molto spesso escono fuori delle vere e proprie rivelazioni. In Serie A ad esempio basta pensare all’Hellas Verona nella stagione 1984-85, oppure all’Atalanta recentemente finita terza in campionato e approdata agli ottavi di Champios League. Per i tifosi bianconeri ovviamente queste sono tutte delle belle favole, ma mai nessuna potrà eguagliare quella dell’Udinese di qualche anno fa. Con la panchina affidata a Francesco Guidolin, e un gruppo trascinato dal capitano Antonio Di Natale, nessun obiettivo era precluso. Sfortunatamente però forse quel periodo durò troppo poco. Ora la realtà è ben diversa. A proposito dei bianconeri, di recente ha espresso la sua opinione Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport, il quale ha dichiarato al Messaggero Veneto: “Negli ultimi quattordici campionati, l’Udinese ha raggiunto per ben sei volte un piazzamento valido per l’Europa. Quello che fecero i bianconeri è molto simile a ciò che sta facendo recentemente l’Atalanta, ma con cifre diverse. I bergamaschi hanno un fatturato totalmente diverso. Il loro incasso raggiunge i 150 milioni di euro. Se l’Udinese era la casa madre dal punto di vista industriale, ora non lo è più“.