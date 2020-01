News Udinese – Il nuovo volto dell’Inter contro l’Udinese

NEWS UDINESE – Una cosa è certa, la squadra di Antonio Conte smarrirà qualche energia in settimana per via della Coppa Italia. L’Inter domani sera affronterà la Fiorentina nei quarti di finale. Questo potrebbe permettere all’Udinese di lavorare meglio e di concentrarsi appieno sulla gara di campionato. Intanto alcune novità potrebbero cambiare volto alla stagione dei nerazzurri, a breve è atteso l’annuncio ufficiale di Christian Eiksen. Il calciatore danese viene dal Tottenham e potrebbe già stravolgere le gerarchie del club meneghini. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, lo scandinavo potrebbe essere inserito tra i titolare al posto di Stefano Sensi. L’ex Sassuolo, difficoltà fisiche a parte, ha disputato una stagione eccezionale. Al punto che potrebbe giocarsi le sue carte anche per il prossimo Europeo. L’Udinese nel frattempo si allena e ritrova Samir. Il difensore brasiliano ha recuperato dopo circa due mesi e sarà a breve a disposizione di mister Luca Gotti. I friulani, che veleggiano a metà classifica, affronteranno i meneghini, che invece dovranno far quadrare i conti all’interno dello spogliatoio, domenica sera alle 20:45.