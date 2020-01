News Udinese – Il Parma perde un’altra pedina in vista dell’Udinese

NEWS UDINESE – Archiviata la prima giornata di ritorno, dove l’Udinese ha ceduto il passo al Milan, la nuova settimana calcistica metterà a confronto i friulani e il Parma. Ieri nel posticipo serale tra la Juventus e i gialloblu, la formazione emiliana è stata colpita da un brutto infortunio. Infatti Roberto Inglese, recentemente rientrato a pieno regime, si è fermato nuovamento. L’attaccante parmense avrebbe sentito tirare il flessore. Duro colpo per il Parma che perde di nuovo uno dei suoi uomini chiave. Prima del suo rientro, Inglese era rimasto fermo ai box per ben nove gare di campionato. Precedentemente il suo problema era da attribuire ad una distorsione alla caviglia. Questo fa, per così dire, ben sperare la compagine bianconera. L’Udinese si ritroverà a sfidare i gialloblu privi sia del loro attaccante che di Gervinho, Grassi e Karamoh. Ieri, nonostante la sfortuna, il Parma può però dire di aver ritrovato Cornelius. L’attaccante ex Atalanta ha trovato la sua settimana rete in tredici partite. D’altro canto i friulani possono ritenersi più fortunati dato che dovranno fare a meno del solo Samir.