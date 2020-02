News Udinese – Il prossimo è un turno importante per la salvezza

NEWS UDINESE – L’ultimo turno di campionato, per quanto riguarda le zone basse della classifica, ha dato un verdetto importante. la vittoria del Genoa contro il Bologna ha riaperto il discorso salvezza. Grazie al 3-0 rifilato alla formazione emiliana, la squadra di Davide Nicola ha accorciato sulle concorrenti, adesso il grifone è lontano solo un punto dalla zona franca della Serie A. Il primo posto valido per la permanenza nel massimo campionato è occupato dai rivali della Sampdoria. Gli uomini di Claudio Ranieri hanno perso contro la Fiorentina per 5-1. Il prossimo turno sarà molto importante per questa lotta, dall’Udinese in giù attualmente sono quattro le formazioni che rischiano grosso. I primi a scendere in campo nella venticinquesima giornata saranno proprio i bianconeri, la squadra di Luca Gotti andrà al Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna. Successivamente sarà il Genoa a giocare il turno, i rossoblu aspettano in casa la Lazio domenica alle 12.30. la formazione di Inzaghi continua a fare risultato e a lottare per le zone nobili della classifica, non sarà una gara facile per i liguri. Così come non lo sarà nemmeno per Lecce e Sampdoria, Liverani e Ranieri giocheranno nei due posticipi della domenica. I salentini verranno ospitati dalla Roma, mentre i blucerchiati sfideranno a San Siro l’Inter. Il Genoa è l’unica formazione a giocare in casa, ma a parte l’Udinese che sfida Sinisa Mihajlovic, tutte le altre avversarie saranno impegnate contro una squadra in lotta per qualcosa di grosso. Ecco perché il prossimo turno potrebbe essere quello cruciale.