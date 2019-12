News Udinese – Il regalo di Natale è la classifica di Serie A

NEWS UDINESE – Le vacanze di Natale sorridono all’Udinese che può godersi, almeno fino a gennaio, una posizione in classifica da difendere. Con 18 punti in 17 gare, la formazione allenata da Luca Gotti è quattordicesima in Serie A, a +4 dalla zona retrocessione. A mettere il fiocco su questo regalo è stato il Parma. La squadra di D’Aversa, dopo essere andata in svantaggio contro il Brescia, ha riacciuffato il pareggio in extremis. Mantenendo i lombardi al terzultimo posto della graduatoria. Se il goal di Balotelli fosse bastato al club di Corini, il Brescia si sarebbe portato a 15 punti, diminuendo il vantaggio bianconero a +3. Sotto all’Udinese, pronte e guardarsi le spalle dalle inseguitrici ci sono: Fiorentina, Lecce e Sampdoria. Tutte e tre nell’ultimo turno hanno rimediato una sconfitta. I toscani hanno anche perso il loro allenatore Montella. Sotto l’alberto la viola potrebbe trovare un nuovo allenatore pronto a portare idee nuove nel capoluogo toscano. Oltre al Brescia chiudono la classifica SPAL e Genoa, rispettivamente a 12 e 11 punti.