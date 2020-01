News Udinese – Il Sassuolo farà a meno di Berardi

NEWS UDINESE – L’anno calcistico dell’Udinese è cominciato come meglio non si poteva. La vittoria in extremis sul campo del Lecce ha regalato i primi tre punti del 2020 alla formazione di Luca Gotti che è tornata a staccarsi dalla zona retrocessione. Ora il Brescia, terzultimo in classifica, è lontano 7 punti dai friulani. La seconda vittoria consecutiva ha portato morale ai bianconeri, che adesso dovranno prepararsi al meglio per affrontare il Sassuolo in casa. Domenica, alle ore 12:30, andrà in scena il suddetto lunch match tra l’Udinese e la formazione di Roberto De Zerbi. Il tecnico neroverde non sorride, poiché il giudice sportivo ha dato due giornate di squalifica al suo goleador Domenico Berardi. L’esterno scuola Juventus salterà sia la gara di domenica prossima che quella successiva contro il Napoli. Ciò può essere considerata una buona notizia per mister Gotti. L’obiettivo ora è quello di vincere anche tra le mura amiche e di inanellare la terza vittoria consecutiva.