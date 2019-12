News Udinese – In campo per l’Epifiania, difficile sfida al Lecce

NEWS UDINESE – Ultima settimana prima che il campionato ricominci. Smaltiti cenoni e panettoni vari, ora lo scopo è tornare a lavorare sul campo in vista della Serie A. L’Udinese di Luca Gotti tornerà a giocare domenica, nel giorno dell’Epifania i bianconeri sfideranno il Lecce sul loro campo, allo Stadio Via del Mare. Quella che attende i friulani nel prossimo turno è una della sfide, in chiave salvezza, più delicate della giornata. I buonismi natalizi stanno quindi per essere messi da parte, la volontà di continuare a giocare nel massimo campionato è troppa alta per perdere di vista l’obiettivo. Gli avversari giallorossi hanno chiuso l’anno solare a solo un punto di distanza dal terzultimo posto, occupato dal Brescia. Qualche posizione più vicina alla vetta invece c’è l’Udinese. I bianconeri si trovano a +4 dalla zona rossa e di conseguenza a soli +3 dai salentini. Liverani farà di tutto per rendere amaro il rientro in campo alla formazione del nord, i pugliesi faranno in modo di agganciare i rivali in classifica. Del resto, per Gotti e compagnia, una vittoria sarebbe oro colato. L’Epifania dunque non porterebbe via solo le feste, ma persino la zona retrocessione. Anche se solo momentaneamente. Il prossimo turno sarà il diciottesimo, penultimo turno prima del giro di boa.