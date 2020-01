News Udinese – Iniziano i preparativi per la sfida al Milan

NEWS UDINESE – Il girone d’andata per l’Udinese si è concluso nel migliore dei modi: tre vittorie consecutive e tre goal di De Paul. Un bottino certamente da non buttare via, visto che adesso l’Europa League è ad un passo. Stesso discorso per il Milan, prossimo avversario dei friulani. L’arrivo di Ibrahimovic ha dato una marcia in più ai rossoneri che sono tornati una pretendente per un posto europeo. Se il club meneghino nelle ultime cinque giornate ha collezionato otto punti, i bianconeri ne hanno totalizzati dieci. Ciò nonostante la formazione di Gotti è ancora un punto sotto a quella di Pioli. Ora, domenica 19 gennaio, alle 12:30 a San Siro le due compagini si affronteranno per dare vita ad un interessante match. La Serie A potrebbe smuoversi. Le altre sfide che interessano in qualche modo la zona Europa sono: Torino-Sassuolo, Brescia-Cagliari, Bologna-Hellas Verona, Juventus-Parma e Napoli-Fiorentina. Inizierà questo fine settimana il giro di boa del campionato italiano.