News Udinese – Koetting: “Coppa Italia importante per mettersi in mostra”

NEWS UDINESE – Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Udinese valida per la Coppa Italia. Le due formazioni si sono affrontate un mese fa esatto in campionato. In quel caso a spuntarla furono i padroni di casa per tre reti a una. In occasione del match si stasera, ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato l’ex calciatore di entrambe le compagini Giovanni Koetting, il quale ha dichiarato:

“Una squadra come la Juventus deve puntare a tutti gli obiettivi possibile. Ha le capacità per farlo. La Coppa Italia credo che sia una manifestazione importante, soprattutto per utilizzare i calciatori meno impiegato. In modo così da metterli in mostra. Per esempio farei giocare Bernardeschi. Oppure Emre Can Insomma, sono occasioni come queste in cui giocatori del genere devono cogliere la palla al balzo per mettersi in mostra. Sarri, con delle buone prestazioni da parte loro, potrebbe avere dei dubbi poi su chi schierare in campionato“.