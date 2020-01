News Udinese – La rinascita del fantasista Rodrigo De Paul

NEWS UDINESE – L’Udinese sta vivendo un buon momento di forma. Adesso la classifica vede i friulani a quota 24, a pari punti col Napoli. Posizione in classifica condivisa con i partenopei. La formazione di Luca Gotti, dopo essere stata invischiata nella lotta per non retrocedere, ora è dodicesima in classifica ad una sola lunghezza dalla top ten. Un ruolino di marcia invidiabile, i bianconeri allungano di ben dieci punti oltre la zona retrocessione. Un bottino che fa ben sperare per una dolce conclusione del campionato. Se poi il rendimento dei suoi uomini migliori resta quello delle ultime uscite, non è da escludere che Luca Gotti entri di diritto nella lotta per l’Europa League. De Paul attualmente è in stato di grazia, l’argentino ha siglato la sua terza rete consecutiva in campionato andando a segno contro il Sassuolo, realizzando la marcatura del 3 a 0 definitivo ai danni degli emiliani. Anche Okaka è tornato al goal dopo ben nove giornate. Adesso il prossimo obiettivo è ben figurare in Coppa Italia, ma attendere i friulani c’è la difficile sfida contro la Juventus.