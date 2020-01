News Udinese – La sfida dei problemi in attacco tra Parma e Udinese

NEWS UDINESE – Il ventunesimo turno di Serie A vedrà contrapposte, domenica alle 15:00, Parma e Udinese. I gialloblu sono attualmente ottavi in classifica a 28 punti. In caso di vittoria riagguanterebbero il Milan in zona Europa League. Mentre i bianconeri occupano la quattordicesima posizione con un totale di 24 punti. Battendo la formazione emiliano il distacco con essa sarebbe solo di 1 punto. La differenza tra le due squadre, nonostante il breve distacco, è sottolineata dai numeri: il Parma ha segnato e subito 27 reti, invece l’Udinese ha realizzato 19 reti incassandone 31. Sulla difesa la differenza è minima, eppure in attacco qualche problema c’è. Per entrambe le compagini. La vera pecca dei friulani sono i pochi goal messi a segno dalle punte. Lasagna ha giocato 19 gare segnando 4 reti, stesso bottino per Okaka in 16 apparizioni. Per le seconde linee poi il bottino è drasticamente più magro: Nestoroski ha segnato un solo goal in 14 partite a cui ha preso parte. Quando Teodorczyk non ha ancora mai gonfiato la rete. I numeri dei prossimi avversari sono meno impietosi, ciò nonostante il problema degli emiliani sono gli infortunati. Il pacchetto offensivo di D’Aversa vede fermi ai box Gervinho, Karamoh e Inglese. Praticamente il tridente titolare. Quello di domani sarà l’ennesimo banco di prova per i due protagonisti delle sfidanti: De Paul e Kulusevski sono stati i migliori in stagione finora.