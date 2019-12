News Udinese – La società fa il punto sulla condizione di Samir

NEWS UDINESE – Da quando è cominciato dicembre, il difensore dell’Udinese Samir, ha giocato solo contro la Lazio. Un infortunio lo ha successivamente costretto a saltare le gare contro Napoli e Juventus. Di recente il brasiliano ha optato di sfruttare la sosta natalizia per rimettersi in sesto. Giunto a Roma, il calciatore bianconero ha subito un intervento al ginocchio. Di seguito l’Udinese, sul suo sito ufficiale, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la condizione fisica di Samir:

“Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Samir è stato operato al menisco del ginocchio sinistro presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia dal professor Mariani, è perfettamente riuscito. Nelle prossime ore il giocatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo e valutare i tempi di recupero“.

Ad oggi il numero 3 della formazione friulana ha preso parte a dieci partite nell’attuale Serie A. Prendendo parte a tutte le sfide da titolare. Mister Gotti perderà dunque una pedina importante per qualche tempo.