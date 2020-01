News Udinese, l’Amiens torna alla carica per Opoku

UDINESE – Archiviata la sonora sconfitta in coppa Italia contro la Juventus, in casa Udinese ci si prepara per la gara di domenica all’ora di pranzo contro il Milan. Nel frattempo si rincorrono numerose voci di mercato in uscita, l’ultima vorrebbe il difensore Nicholas Opoku molto vicino all’Amiens. Secondo l’edizione odierna de L’Equipe, il giocatore ghanese potrebbe sbarcare in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Anche la scorsa estate i transalpini avevano fatto un tentativo per acquistare il difensore 22enne.