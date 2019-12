News Udinese – Larini: “Paragonavo Zielinski a Zidane”

NEWS UDINESE – L’ex direttore sportivo dell’Udinese Fabrizio Larini, è tornato a parlare del suo vecchio club ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il dirigente con l’occasione ha ripensato ad alcuni preziosi giocatori che sono passati nelle fila bianconere.

“Quando giocava all’Udinese Piotr Zielinksi faceva il trequartista o la mezzala sinistra. Fu in quel ruolo che Guidolin lo fece esordire. Con il tempo il polacco è maturato, riuscendo a dimostrare di essere in grado di saper ricoprire più ruoli. Io a quel tempo lo paragonavo a Zidane. Gli mancava un po’ di carattefere, forse doveva crescere sotto quel punto di vista. Adesso lo allena Gattuso, e lui può sicuramente aiutarlo in quell’aspetto“.

Fabrizio Larini passò nel 2010 passò, come direttore sportivo dall’Ancona all’Udinese. Negli anni ’70 fece anche il suo esordio come calciatore, cresciuto nelle giovanili dell’Inter non riuscì mai a giocare con la maglia nerazzurra. Ha consumato gran parte della sua carriera sui campi di provinca. Di ruolo faceva il centrocampista.