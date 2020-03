NEWS UDINESE – Gli spalti gremiti e un tifo assordante sono gli ingredienti perfetto per ottenere il dodicesimo uomo in campo. Questo è ciò che domani peserà sui campi di tutta la Serie A, Dacia Arena compresa. Udinese-Fiorentina dunque si giocherà ma a porte chiuse, allora Kevin Lasagna, capitano dei bianconeri, manda il suo pensiero verso il pubblico che non ci sarà: