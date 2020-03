News Udinese – Lasagna: “Sensazione strana giocare senza pubblico”

NEWS UDINESE – Ieri alla Dacia Arena si è consumata una gara insolita a porte chiuse contro la Fiorentina. La sfida a porte chiusa ha dato un sapore anomalo ad una scialba partita terminata 0-0. Alla fine tutto sommato il punto ottenuto non dispiace alle due squadre che si tengono a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, nonostante la vittoria di alcune delle squadre invischiate come Genoa e Sampdoria. Al termine della gara il capitano dei friulani, Kevin Lasagna, ha espresso su Instagram la sua opinione: “Un punto conquistato in questo momento non facile. Sensazione strana giocare senza il supporto dei nostri tifosi sugli spalti… ci sono ora priorità più importanti, la salute di tutti al primo posto. Continuiamo a lottare insieme“. Attualmente presso il CONI a Roma, si sta svolgendo una riunione straordinaria per decidere le sorti non solo della Serie A, ma di tanti altri sport. Mentre domani sarà la FIGC a riunirsi per scegliere quali soluzioni adottare. Il coronavirus si combatte solo rispettando le regole imposte dagli organi competenti. Al momento le ipotesi sono svariate, una di questa è la possibile sospensione definitiva del campionato.