News Udinese – Lasagna, un digiuno lungo tre mesi

NEWS UDINESE – La venticinquesima giornata di Serie A ha già consegnato il suo verdetto all’Udinese. Oggi la formazione di Luca Gotti ha dimostrato dei limiti enormi su diversi fonti. Seppur dal punto di vista difensivo la partita contro il Bologna è stata interpretata al meglio, il goal del pareggio subito in extremis pesa sul bilancio complessivo della stagione bianconera. I calciatori friulani hanno dimostrato scarsa concentrazione sul finale, andando a gettare a tutti gli effetti due punti più che utili nella lotta salvezza. Non è la prima volta che l’Udinese si trova in situazione di vantaggio e si fa rimontare. Un altro dato allarmante è quello legato agli attaccanti. Se finora si è parlato di una scarsa vena realizzativa da parte delle punte, almeno oggi Stefano Okaka è riuscito a trovare la via del goal. L’ex Watford è finalmente tornato al goal, m il capitano Kevin Lasagna ancora non ci è riuscito. Il bomber, che un anno fa entrò persino nel giro della Nazionale, adesso è in astinenza da goal da ben tre mesi. L’ultima volta fu il primo dicembre contro iL Milan e la prossima occasione utile sarà il 29 febbraio contro la Fiorentina.