News Udinese – Le probabili formazioni di Udinese – Fiorentina

NEWS UDINESE – Oggi è di nuovo tempo di giocare a calcio per la Serie A. Dopo lo stop di alcune gare nelle settimane precedenti, questo pomeriggio si riprenderà dalla 26^ giornata di campionato. Il primo match è in programma per le 12:30, quando a sfidarsi saranno Parma e SPAL nel derby emiliano romagnolo. In seguito, alle 15:00, si giocheranno Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa. Sarà nel tardo pomeriggio che l’Udinese scenderà in campo contro la Fiorentina, i bianconeri ospitano i viola alla Dacio Arena, il fischio d’inizio è atteso per le 18:00. La giornata odierna di campionato terminerà stasera con il match clou tra Juventus ed Inter. I bianconeri si giocano il primato sfidando i nerazzurri di Conte.Il turno però si completerà domani alle 20:45 con Sassuolo-Brescia.

LA SFIDA – Mancano ancora diverse ore ma Udinese e Fiorentina si preparano a scendere in campo. Gotti dovrebbe schierare un 3-5-2 con Musso in porta, Becao, Troost-Ekong e Nuytinck. Sulle fasce a tutto campo ci saranno Larsen a destra e Sema a sinistra, nel mezzo Fofana, Mandragora e De Paul. Davanti Okaka insieme ad uno tra Lasagna e Nestorovski. Iachini risponde con lo stesso modulo composto da: Dragowski tra i pali, davanti lui Milenkovic, Pezzella e Caceres. Gli esterni di centrocampo saranno Lirola a destra con uno tra Venuti ed Igor a sinistra. A centrocampo Duncan, Pulgar e Castrovilli. In attacco Chiesa con accanto a sè Cutrone oppure Vlahovic.