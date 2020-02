News Udinese – Le sconfitte del Genoa e del Lecce sorridono all’Udinese

NEWS UDINESE – Un fine settimana agrodolce per l’Udinese che ieri, in un certo senso, ha perso due punti contro il Bologna nella venticinquesima giornata di Serie A. I bianconeri erano riusciti ad andare in vantaggio grazie alla marcatura di Stefano Okaka al 33′, ma si sono fatti riprendere dalla rete di Rodrigo Palacio al 91′. Tutto sommato però il punto acquisito dalla formazione di Luca Gotti è un punto guadagnato, alla luce dei risultati successivi di Genoa e Lecce, naturalmente. In casa la formazione ligure è stata sconfitta all’ora di pranzo in una divertente partita contro la Lazio, con il risultato di 2-3 i biancocelesti sono tornati in scia della Juventus capolista. Mentre i salentini sono andati allo Stadio Olimpico per giocare contro la Roma, i giallorossi hanno terminato la gara con il punteggio di 0-0. Gli incroci romani delle squadre invischiate nella lotta salvezza, hanno sorriso all’Udinese che può dir di aver ottenuto un punto aggiuntivo sulla retrocessione in Serie B. Attualmente i bianconeri hanno un vantaggio di cinque lunghezze sulla parte bassa della classifica. Nella prossima giornata l’Udinese ospiterà la Fiorentina, la distanza tra le due squadre in campionato è di due punti a favore dei viola.