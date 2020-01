News Udinese – L’ex Walem allenerà la nazionale di Cipro

NEWS UDINESE – Joahn Walem è diventato ufficialmente il commissario tecnico del Cipro. L’ex allenatore dell’Udinese Primavera ha firmato con la nazionale un contratto fino a novembre del 2021. In quel periodo termineranno le qualificazione al mondiale del 2022 che si terrà in Qatar. Dal 2016 è stato selezionatore per l’Under 21 del Belgio. Con la maglia bianconera, Walem ha giocato in Serie A dal 1997 al 2001. La società friulana lo comprò dall’Anderlecht per l’equivalente di 4,5 milioni di euro. Le prime due stagioni furono ottime, in 60 partite giocate riuscì a mettere a segno 5 reti. Un bottino discreto per un centrocampista come lui. Successivamente nel 1999 venne ceduto in prestito al Parma, per poi fare ritorno nella città friulana al termine della stagione stessa. Il suo rientro all’Udinese, a 28 anni, non diete i risultati sperati. Nella stagione 2000-01 giocò 14 partite senza mai gonfiare la rete. Questo spinse la dirigenza ed il giocatore alla cessione. Walem, ceduto per 1,5 milioni di euro, tornò per un periodo in Belgio, giocando per lo Standard Liegi, per poi riaccasarsi in Italia con la maglia del Torino prima e quella del Catania poi. Smise di fare il calciatore al termine della stagione 2004-05. In seguito intraprese la carriera di allenatore, la sua prima esperienza è riconducibile alle giovanili dell’Anderlecht, poi, nel 2010, rientrò ad Udinese per allenare gli Allievi e la Primavera bianconera. Fu in passato allenatore delle giovanili del club friulano per due stagioni. Ora inizia la sua nuova avventura sulla panchina del Cipro.