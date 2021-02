News Udinese – L’Hellas si avvicina: inizia così il febbraio bianconero

Tra due giorni l'Udinese affronterà l'Hellas Verona: sarà la prima di una serie di partite impegnative per i bianconeri

Redazione

UDINE - Tra due giorni, per i calciatori dell'Udinese sarà nuovamente il momento di allacciarsi gli scarpini per tornare in campo in gare ufficiali. Domenica pomeriggio i bianconeri daranno il bentrovato all'Hellas Verona. Gli scaligeri stanno andando bene e vorranno fare risultato sul campo dei bianconeri per continuare a sognare l'Europa. Dal loro canto, gli uomini di Luca Gotti, hanno in mente il raggiungimento della salvezza. Per farcela bisognerà guastare qualche festa di tanto in tanto. I gialloblù sono avvisati. Per l'occasione Kevin Lasagna, ceduto nell'appena conclusa sessione di mercato, sfiderà i friulani per la prima volta da ex.

FEBBARIO - Il derby del nord-est sarà perciò la prima sfida di un freddo febbraio che potrebbe far gioire l'Udinese, o rammaricarlo per una classifica preoccupante. Il prossimo mese accompagnerà la Serie A verso l'ultima parte di stagione. Per questo i punti ottenuti nelle prossime sfide, potrebbero fare una grande differenza già nel breve periodo. Specialmente se i prossimi incontro saranno contro alcune delle dirette concorrenti per la permanenza nel massimo campionato.

L'HELLAS - La prima partita, come detto, sarà alla Dacia Arena contro gli scaligeri. Ivan Juric e i suoi calciatori vengono dalla pesante sconfitta contro la Roma. Un blackout di dieci minuti circa è costato il k.o. ai gialloblu che sono tornati con i piedi per terra. Molto spesso elogiati, i veneti hanno dovuto fare i conti con un campionato più che equilibrato. L'ingresso in Europa è alla portata e chiunque vorrà approfittare degli scivoloni degli altri per farsi avanti. In campo domenica 7 febbraio alle 15:00.

LA ROMA - Dopo i gialloblù sarà il turno della Roma. Gli uomini a disposizione di Paulo Fonseca stanno attraversando una crisi interna che è culminata con la sottrazione della fascia da capitano ad Edin Dzeko. Già dal prossimo fine settimana la formazione capitolina dimostrerà se si è davvero ripresa dalle polemiche oppure no. Il k.o. inflitto al Verona ha certamente aiutato. L'Udinese viaggerà verso la Capitale il giorno di San Valentino: domenica 14 febbraio. Fischio d'inizio per le 12:30.

IL PARMA - La sfida con il Parma la dirà davvero lunga sulle serie ambizione delle due squadre. Prima dell'incontro ci sono sei punti che potrebbero cambiare totalmente lo scenario. Tuttavia, Roberto D'Aversa è stato uno dei tanti tecnici entrato a stagione in corso. Il gruppo è più o meno quello che aveva già allenato un anno fa, ma la situazione è molto più critica. I ducali entrano in un ciclo di partite in cui sbagliare può costare caro. La gara si giocherà alle 12:30 del 21 febbraio.

LA FIORENTINA - Contro i viola di Cesare Prandelli l'Udinese giocherà la sua ultima sfida di febbraio. Situazione altalenante per i viola che sono al di sopra, seppur di poco, della lotta per non retrocedere. Fare un passo falso potrebbe farli tornare in bilico. I friulani vorranno chiudere questo tuor de force di 4 partite in 21 giorni con il sorriso sulle labbra. Appuntamento al 28 febbraio alle 15:00.