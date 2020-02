News Udinese, l’Inter vuole Musso per la prossima stagione

UDINE- I gioielli dell’Udinese sono appetiti dalle big italiane. Dopo i vari tormentoni De Paul, Fofana e Lasagna, c’è un altro nome che potrebbe essere fra i pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Si tratta di Juan Musso, portiere argentino di 25 anni che è fra le note più positive della stagione dei friulani. Su di lui è forte l’interesse dell’Inter, intenzionata ad affiancare ad Handanovic un secondo di assoluto valore. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport Marotta sta valutando di riportare alla base Ionut Radu (attualmente in prestito al parma) e di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare all’estremo difensore dell’Udinese. Padelli resterebbe a Milano nel ruolo di terzo portiere.