News Udinese – Luca Gotti è l’uomo della provvidenza

NEWS UDINESE – L’Udinese dovrà ancora fare i conti con una stagione lunga e tortuosa, nonostante ciò alcuni segnali incoraggianti stanno arrivando dalla panchina. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera non ha scelto di affidarsi ad un nuovo tecnico, ma di lasciare le redini della squadra a Luca Gotti, il secondo dell’ex allenatore. I risultati, almeno in minima parte, stanno arrivando. Attualmente l’Udinese è quattordicesima a +5 dal Brescia, terzultimo, che giocherà oggi pomeriggio in casa del Parma. Anche se le Rondinelle dovessero avere la meglio, i bianconeri finiranno l’anno nella zona franca della classifica. Il Natale tutto sommato sarò dolce se si pensa alla media punti a favore dell’attuale tecnico. 1,38 punti a partita per Gotti contro gli 1,33 di Tudor, una differenza minima ma che alla lunga potrebbe fare la differenza. L’attuale allenatore dei friulani è però, per sua stessa volontà, destinato a tornare a fare il vice. Perciò la dirigenza dovrà guardarsi intorno per cercare un suo possibile sostituto. Intanto il tecnico veneto può godersi appieno questa sua prima esperienza da protagonista.