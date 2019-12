News Udinese – L’Udinese, da sempre bottega cara

NEWS UDINESE – Da qualche anno nella dirigenza dell’Udinese si intendono di grandi colpi di mercato. La politica dei bianconeri è da tempo quella di comprare a poco per rivendere a tanto. Spesso questo modo di lavorare ha portato discreti risultati, anche se nell’ultimo periodo gli obiettivi del club sono cambiati. Dalla Champions alla lotta per la salvezza in pochi anni. Certamente in rosa i calciatori di qualità non mancano, uno di questi è senza dubbio l’argentino Rodrigo De Paul. Se il fantasista dovesse essere ceduto prossimamente, la società riceverebbe fondi utili per costruire una formazione ancor più competitiva. Ma la domanda più frequente sul giocatore è: quanto vale? L’Udinese è da diversi anni una bottega piuttosto cara. Ecco le cessioni in euro più onerose dell’ultimo periodo. De Paul potrebbe battere il record. Stando alle cifre che gli vengono accostate, il numero 10 potrebbe partire per 10 milioni di euro.

Alexis Sanchez, al Barcellona per 26 milioni . Stefano Fiore, alla Lazio per 25 milioni. Marek Jankulovski, al Milan per 20 milioni. Juan Cuadrado, alla Fiorentina per 20 milioni. Fabio Quagliarella, al Napoli per 18 milioni.