News Udinese – L’undici obbligato del Bologna contro l’Udinese

NEWS UDINESE – Mancano poco meno di ventiquattro ore al fischio d’inizio di Bologna-Udinese. Domani alle ore 15:00, presso lo Stadio Renato Dall’Ara, le due formazioni si affronteranno in campionato. I padroni di casa dovranno però fare i conti non solo con gli avversari, ma anche con i numerosi calciatori indisponibili. Ciò toglie qualche pensiero di formazione al mister Sinisa Mihajlovic, ma lo rende un tantino perplesso per quanto le sostituzioni a gara in corso. La formazione emiliana dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 composto da: Skorupski; Tomiyasy, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio. Meno problemi per il tecnico dell’Udinese Luca Gotti che potrebbe invece scendere con un 3-5-2 così disposto in campo: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna. In ballo ci sono tre punti importantissimi per entrambe le squadre, se gli emiliani puntano a giocarsi l’accesso in Europa League, i friulani vorranno quanto prima ottenere la salvezza nel massimo campionato italiano.