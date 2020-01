News Udinese – Maltempo in Puglia, ma la gara non è a rischio rinvio

NEWS UDINESE – Finalmente la pausa dovuta alle festività natalizie sta per lasciare spazio al calcio giocato. Dopo un po’ di meritato riposo, i calciatori dell’Udinese sono pronto a scendere nuovamente in campo. Oggi, alle ore 18:00, allo stadio Via del Mare di Lecce gli uomini di Luca Gotti affronteranno i padroni di casa. I friulani in classifica sono avanti di tre punti, ieri la sconfitta del Brescia per mano della Lazio ha concesso un pizzico di serenità in più alle due compagini, che però non possono affatto rilassarsi. La minaccia maggiore sembrerebbe arrivare dalle condizioni meteorologiche. Secondo quando riportato da alcuni esperti, nella giornata odierna sul Salento è scattata l’allerta meteo arancione. La Puglia meridionale dovrebbe dunque prepararsi al maltempo, così come le due squadre. Tuttavia pare che le compagini si affronteranno ugualmente nel diciottesimo turno di Serie A. Al momento la gara non è passibile di rinvio.