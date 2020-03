News Udinese – Mandragora: “Grazie a chi si impegna di garantirci la salute”

NEWS UDINESE – Ieri l’Udinese è tornato in campo per giocare contro la Fiorentina in campionato, le due squadre si sono divise la posta in palio uscendo dal campo con un pareggio. Inutile ribadire quanto aver disputato una simile gara in uno stadio senza pubblico sia stato surreale. Tuttavia il punto guadagnato è vero e fa comodo ai friulani in chiave salvezza. E’ dello stesso pare anche il centrocampista bianconero Rolando Mandragora, il quale sui suoi social ha dichiarato al termine della partita: “Un buon punto in un momento non semplice e in un’atmosfera surreale! Un plauso e un pensiero a tutte le persone che si stanno impegnando a garantire supporto per la salute“. Subito dopo la gioia dovuta ai risultati, il primo pensiero è andato a chi ogni giorno lotta per fa sì che questa situazione migliori. A rischio non c’è solo il calcio ma tutto lo sport del Belpaese, di conseguenza una grande fetta dell’economia italiana è repentaglio. Oggi al CONI a Roma c’è stata una riunione straordinaria in cui si è parlato di questo, gli organi competenti dei diversi sport si sono ritrovati assieme in una conference call, una sorta di raduno telematico in cui ognuno era presente ma collegato da casa o da chissà quale luogo. In attesa del decreto del Governo, si va verso lo spot dei campionati almeno fino ai primissimi giorni di aprile.