News Udinese – Mandragora si allena con positività – FOTO

NEWS UDINESE – La stagione dell’Udinese vive di alti e bassi, il periodo di forme recente è buono nonostante la sconfitta per mano del Milan. Nell’ultimo turno di campionato i bianconeri non avrebbero meritato la sconfitta, ma la doppietta di Rebic ha condannato la squadra di Luca Gotti. Ora è tempo di pensare alla sfida con il Parma di domenica prossima alle 15. L’Udinese è già in campo per preparare la gara. A testimoniare che l’atmosfera è delle migliore ci ha pensato Rolando Mandragora. Uno dei protagonisti della stagione dei friulani guarda con positività al futuro: “Good training session!” è stato il commento del centrocampista. Per iniziare la settimana non c’è niente di meglio di una “buona seduta d’allenamento“.