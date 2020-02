NEWS UDINESE – Mancano poco più di 24 ore alla gara tra Udinese e Inter. I calciatori bianconeri si preparano alla sfida, uno di questi è Rolando Mandragora. Il centrocampista, con un post sul suo account Instagram, ha dichiarato: “Prossimo impegno in vista: Udinese-Inter! Noi ci siamo“. L’ex juventino vuole giocare al massimo delle sue possibilità per ambire, perché no, ad un posto nella Nazionale che prenderà parte agli Euro2020.