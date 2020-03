News Udinese – Marino: “Campionato? Non credo terminerà regolarmente”

NEWS UDINESE – Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del campionato. Secondo il dirigente bianconero il campionato potrebbe avere delle difficoltà nel suo regolare svolgimento. Attualmente le partite di campionato è stato scelto di recuperarle ma a patto che vengano giocati dentro stadi a porte chiuse. Ciò ha allarmato il DG bianconero che non crede che da qui alla fine le sorprese saranno esaurite. Nel frattempo le prossime partite dell’Udinese sono in programma per il 14 e 22 marzo, quando la formazione di Luca Gotti affronterà prima il Torino in trasferta, sabato alle 20:45, e poi domenica prossima ancora l’Atalanta alla Dacia Arena. Ecco le parole di Pierpaolo Marino:

“Fatico a credere che questo campionato possa concludersi regolarmente: gli scenari sono imprevedibili, dobbiamo essere pronti anche a ipotesi peggiori. Se quello che è successo a squadre di Serie C succede anche in Serie A, che facciamo? Non ci stiamo rendendo conto che stiamo entrando in un percorso come quello dei film apocalittici, che ci può vedere protagonisti: il Governo prima o poi potrebbe sospendere il campionato, in Cina è successo”.